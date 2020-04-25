閨蜜鬧小豬當年懶理好友被罵　周揚青哭了！

台灣舞王羅志祥（小豬）同內地網紅周揚青分手，隨住周揚青發文爆料話佢私生活亂到爆之後，日日都有唔同新聞爆出，真係令唔少網友大呼睇少陣都追唔切呀！尋日有位自稱係周揚青嘅閨蜜「湯湯」喺微博發長文，指作為係對方8年好友，見到好姊妹終於脫苦海，為佢感到高興，更指周揚青2014年開始受到小豬粉絲攻擊，但小豬當時完全冇幫過對方出頭：「14年你開始承受全網攻擊，忍受他粉絲辱罵，而他卻顧及自己的事業沒有站出來為你做點甚麼，讓你自己煎熬！我們都知道你有多愛，也知道你這次是有多失望才能如此堅定！那麼多年的信任長期以來的甜言蜜語，在一霎那間都變成了謊言，原來有的人可以戲這麼好，相貌堂堂之下竟造成的低俗噁心！」

此外，「湯湯」又透露周揚青對小豬疼愛有加，除咗每次行街都會買禮物之外，就連有次小豬想買限量名牌熊，周揚青竟不惜為小豬都出動人情牌：「記得你曾陪他拍戲兩個月裏待在酒店足步不出，沒幾個人能做到吧。這些年，你從父母手心的公主蛻變成為能為心愛的人買菜做飯，看着他吃完是你最大的滿足。愛情是不計較付出，可是愛情必須計較忠誠！」

周揚青見到閨蜜發長文支持，透露引唔住喊咗，呢次更喺佢分手後第二次喊：「這篇我真的哭了，我分手後第二次哭，就像電影一樣一直重放...」而「湯湯」即再安慰朋友，指佢依家值得擁有更好。