【另類減肥法】蔡一傑咁樣都可以收身

藝人蔡一傑在網絡平台拍新片，問到可會挑戰邊跳舞邊下廚？他說：「諗住點煮？唔會啦，煮嘢食係講求心機，要同食物溝通、交流先可以煮到好好食，昇華到你想要嘅地步，要尊重食物，我喺出面食過一啲求其煮嘅食物，要過到自己過到人先得，人哋先會覺得你用心。」講到新年前去了泰國學廚，他說：「係呀，疫情前去咗兩星期，去完返到嚟嗰度都封關，所以啱啱好。（會想考到藍帶廚藝？）覺得藍帶好辛苦，我煮嘢食都係平常心，想同大家分享啲家常小菜，又教大家一啲竅門。」

問到可有意開餐廳？他笑言如果開餐廳會叫大家來食，問到可有朋友叫他煮嘢食？他說：「都有，但因為疫情唔可以聚餐，希望過咗疫情可以畀大家食到我嘅真傳，大家學完我啲真傳又可以煮九大簋。」他又謂最勁試過一餐煮給30人食：「但煮完我就癡癡呆呆咁坐埋一邊，因為我煮得好大碟，但我自己唔食，依家有時拍片一日煮兩、三個餸，真係好攰，我可能深宵先煮番個米粉嚟食，所以其實呢排我瘦咗，反正身邊啲工作人員就肥咗，哈哈。」

工作方面，他坦言因疫情關係唱歌方面要暫停：「冇法，好多歌手都取消演唱會，本身草蜢8月會喺台灣開騷，但依家都要取消，希望疫情快啲過，大家可以重回正軌，過番正常生活。」