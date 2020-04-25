「爸爸」梁天設靈　汪明荃到場悼念

晚年患有嚴重腦退化的第一代電視小生梁天（原名梁乃輝）於上月22日病逝，享年87歲。今日在紅磡萬國殯儀館設靈，明早九時舉行大殮儀式，隨後遺體移送歌連臣角火化。喪禮以佛教儀式進行，橫匾寫上「德高望重」，中間擺住胞妹、姪仔及外甥的花牌，而圈中好友及後輩亦有送上花牌，包括汪明荃與老公羅家英、鄭少秋、呂頌賢、鍾景輝、萬梓良等，亦有不少圈中好友於紀念冊內撰文悼念。

其中汪明荃在下午四時許前來拜祭，逗留半小時後離開，表示早期曾與天叔合作：「頭先聽親友講佢有3套戲好鍾意，其中《秋海棠》、《清宮殘夢》都有同佢合作，《清》我就做珍妃，佢做太監李蓮英，《永恆的春天》我做盲妹，佢做我爸爸。」她謂很尊重天叔前輩：「佢一生對話劇、電視、電影貢獻良多，工作、做人態度好值得我哋學習。」講到難忘事，她謂拍《清》時自己是新人：「但佢係李蓮英，所以好惡咁對我，仲要害我。」

她亦謂天叔之後做導演都有用她：「之後佢走嚟走去，去咗唔同台，半退休時佢就有唱粵曲，佢把聲好靚，我哋喺唱局有見面，但就冇合作。（覺得佢離去係損失？）絕對係，佢一生貢獻良多，佢得80幾歲，但有好多作品留低，佢係模範、好好嘅長輩。」

藝人劉錫賢與尹天照亦有到靈堂致祭，劉錫賢坦言跟天叔很有淵源，是天叔找他拍戲，是他的恩人，又大讚天叔為人沒有架子，每日都笑嘻嘻：「就算做得唔啱，都唔會責罵我哋，只會勸導我哋，佢係謙謙君子，每次見到我都會好開心，成日都會掛住我。」

講到天叔晚年有嚴重腦退化，問到可還認得他？劉錫賢說：「有一次聚會佢哋畀咗張相畀天叔睇，佢淨係認得我同King Sir（鍾景輝），所以我同天叔講咗兩句電話問候佢。」他又慨嘆天叔走得很突然：「上年12月仲同佢食飯，非常壯健，之前我Send咗上無綫唱歌嘅片畀佢睇，佢仲跟住嚟唱，點知幾日後就去咗，我心情好唔舒服、忐忑。」他又透露喪禮由其姪仔及朋友幫手搞，一切簡單進行。

尹天照透露跟天叔合作過很多次：「我係佢帶出嚟，佢係我嘅啟蒙老師。」他又謂之後在街撞過幾次天叔：「知佢早幾年有老人癡呆，唔認得人，知佢住九龍城，但都撞唔到佢。（冇主動搵佢？）冇佢電話，我又返咗大陸搵食，其實都係自己懶嘅藉口，都有後悔。」他又話對方很錫自己及每個學生：「我入訓練班3個月佢已經捧我做男主角，又好肯教我，佢個人好開心，幾個導師中佢最冇壓力，每次都會任人發揮。」而高志森、葉家寶亦有到場拜祭。