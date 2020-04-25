【奇聞】古巨基靠手汗同個仔相認

歌手古巨基去年年底榮升老竇一索得男，他與資深爸爸森美大談湊仔經，期間還騷BB的肥美腳仔及播出BB的海豚音尖叫聲，又示範掃風手勢，技巧熟練。基仔表示自2月1日起全家未有外出半步，食物及日用品全靠網購，他說：「做咗爸爸比以前更加謹慎，洗到手爛，噴完消毒先見BB。」

講到為人父親的心情，他坦言：「好神奇，有時夜晚入去望吓佢，會諗點解間屋多咗個人，同埋覺得責任好大。做人父母後明白要孝順父母，有時通宵湊佢，只要佢同我笑，成晚攰都唔係乜嘢，覺得好值得。」他又自爆兒子的手汗最似他：「手汗腳汗濕到呢，將來走失咗都可以認到，而且佢同我細個一樣一模。」他稱BB甚少喊，但經常以海豚音尖叫，並笑言：「佢應該係唱男高音，我會訓練佢唱歌，到時我退休。我有唱『做隻貓做隻狗』畀佢聽，仲有唱兒歌同聖誕歌，因為佢過嘅第一個節日係聖誕節。」

他透露會每日拍片記錄兒子的成長，又會幫手餵奶、換片及剪指甲：「試過條尿片包得唔好，啲屎唧咗喺BB背脊，又試過換片時BB屙尿，畀佢射濕件衫。」而最開心是基仔之前不停跟BB講「I Love You」，BB竟然懂得以「I Love You」作回應，令他大感驚喜。