謝霆鋒包糉要求高　剪出真感情

「Chef Lemon」謝霆鋒日前在北京為新推出的「鋒味糉子」拍攝宣傳片，因受疫情影響，原定的拍攝團隊礙於隔離問題而未能齊人，他有感是電影後期製作公司的老闆，對於攝製影片有深入了解，所以親自上場操刀。當日穿廚師服的他，以招牌Chok樣炮製鮑魚糉，鏡頭前型爆全場，但鏡頭後忙到出煙，除擔任演出外，還兼任逾10職，包括場記、打燈、道具、收音、監製、導演、製片及大廚等，經過16小時拍攝後，他筋疲力盡躺在地板休息。

工作人員壓力大

雖然霆鋒承擔大部分工作，但工作人員依然高呼壓力大，皆因他要求燈光定位要準，多度親自用牛油紙調校光暗，以免拍攝出來的豬肉過紅；又自行搬枱，務求拍攝機位達到水平線；最考起工作人員的是，霆鋒要修剪糉葉的聲音，可是工作人員嘗試多次都失敗，最終由他出手，邊操刀邊說：「你剛才剪糉子葉太沒感情了！」果然經他帶感情一剪下，剪聲悠揚悅耳，且糉葉形狀特別美。

幫手執道具

霆鋒包糉時，現場香味四溢，工作人員紛紛表示愈拍愈肚餓，他聞言即自掏腰包，並叫其鋒廚團隊即場烤羊肉串作慰勞，還笑言肉串不夠肥美，問是否有人偷工減料，笑爆全場。完成拍攝後，本可收工的他幫忙執拾道具，工作人員讚他是「貼心老闆」。