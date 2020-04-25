英國留學被迫除罩　盧惠光大仔遭歧視急返港

武打藝人盧惠光在肺炎疫情下Keep住操肌，日前偕剛從英國「逃亡」返港的21歲長子盧俊諺（Jacky）、13歲細仔盧俊希（Jovan）出動，齊齊跑步抗疫。

不吃不喝不如廁

Jacky早年於英國修讀物理治療學士課程，3月時因新冠肺炎於英國急速擴散，他即「逃亡」返港，為了幫父慳荷包，他買約6,000元需轉機的機票，花了逾40小時才返抵香港。他坦言為了避「炎」，戴口罩、眼鏡、帽和穿防水膠兩衣上機，全程不吃不喝和不去廁所，相當難捱！他大嘆：「好似逃亡！」並指英國疫情爆發初期被歧視：「知道疫情爆發時好驚，但嗰邊啲人又唔戴口罩，我哋戴口罩畀人歧視㗎！試過上堂要除低口罩先入課室，冇得防護，惟有自己小心啲，勤洗手同少出街。」

落機後，Jacky即到酒店進行14日的強制隔離，每日上網睇片和做運動，雖然酒店的「隔離套餐膳食」不俗，但他只愛吃魚蛋粉，故廿四孝老竇盧惠光經常做外賣仔，送到酒店大堂再轉遞上房，相當貼心。

年花50萬供書教學

盧惠光非常疼錫前妻黎淑賢為他所生的兩名寶貝仔，對Jacky更寄予厚望，年供約50萬給他到英國讀書，笑言等兒子學有所成，醫好他的骨骼舊患。Jacky亦很生性，學以致用，知道父親靠拳腳「搵食」，除了叮囑盧惠光開工小心外，亦有「跟進」其傷患。

大仔夠專一冧掂網紅

Jacky除了靚仔孝順，還用情專一，與網紅女友Natalie感情要好。Natalie除了不時於社交網上載比堅尼相騷身材外，還經常放閃晒恩愛，除了錫錫外，還有她騎在男友膊頭的相片，Sweet到震！

二人相識一年多，愛得高調，重要節日更形影不離一齊慶祝。Natali曾高調宣示主權冧Jacky：「我是屬於你的，不能退回。」Jacky亦十分識做，早已認定對方，更帶女友見家長，出席去年母親黎淑賢的生日聚會，而黎淑賢與盧惠光十分滿意這位「未來新抱」，讚不絕口。