揭梁云菲瘟仔罪證　醋爆金剛：有冇尊重過我！

藝人金剛一直視前女友台灣「國光女神」梁云菲（Nana）為結婚對象，更揚言希望兩年內結婚，但近日忽然「被分手」，令人大感驚訝。分手不足一星期後，Nana每天仍活躍於社交網，一時抒發情感暗示是受害者，還遭情緒勒索，一時於Instagram玩直播時斷言與金剛沒可能復合，因不喜歡被管束，亦不想定下來及生小朋友。

網爆孖潛水教練放閃

不過，表面受情傷的Nana，分手後似乎不愁寂寞，日前於Ig動態中上載風騷「黐」仔相！相中的她坐在一位男士的電單車尾，對方更Hot爆伸脷，另一張則是她與男士依偎的相片，伸脷的Nana任由對方挨在其膊頭，對方的手更圍在其胸前，狀甚親密，絕不似一般朋友關係。她又分享水中享受日光浴的火辣照，疑似由該男士操刀拍攝。

與此同時，網上有人爆料指一位退伍潛水教練，剛分手後隨即搭上一位身材火辣的「國光」藝人：「沒多久把咩帶到龜島在眾人面前互相放閃做介紹，是不是無縫接軌，只有當事人才清楚，好歹人家剛分手，前男友也是知名藝人，兩人手上你儂我儂的海龜刺青看了真諷刺，我們這些小粉絲可真替『麻辣鮮師』抱委屈。」金剛當年憑演出台劇《麻辣鮮師》後走紅，至於火辣「國光」藝人、兩人的海龜刺青可謂呼之欲出，該網友明顯為金剛抱不平！

問清楚反被指「情緒勒索」

對於網民的言論及Nana被攬的照片，金剛坦言身邊不少朋友已傳給他看：「首先我想講，我係相信佢嘅！不過我哋分手至今未夠一星期，啲相都有朋友Sent畀我睇，當然我好肯定咁講，我感受一定唔好！（有冇問佢呢個潛水教練係咪第三者？）我有Sent訊息，問佢呢個時候係咪應該尊重吓我呢！我唔理你係咪鍾意咗其他人定係點，都唔應該呢個時候Po呢啲相出嚟，我睇到梗係傷心啦！瞓晒膊、攬晒胸我真係唔明，可能真係好好朋友啩！我只係問吓、想佢尊重吓我啫。（所以佢發文話你情緒勒索？）但我只係問吓啫，係咪我唔應該問？我唔知呀！（真係和平分手？）係，佢話我哋性格唔啱，我覺得既然你覺得係，咁咪算囉！」

被指極速再有拖拍的梁云菲則否認有新戀情，指是一大班朋友去玩，該潛水教練只是朋友。