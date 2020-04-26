《夫妻》搞出人命首都圈收視破《天空城堡》

韓國52歲女星金喜愛孭飛的JTBC熱播劇《夫妻的世界》，涉不倫戀題材兼有大膽床戲，首6集，以及第9至16集結局均列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）播放。

昨晚第10集，劇情發展至金喜愛前夫朴海俊以每年投資約63萬港元利誘，要求金喜愛任職醫院辭去其副院長職責，最終改由精神科醫生金允基（李茂生飾）出任副院長一職，令金喜愛大感震怒，更由之前幫她跟蹤「小三」韓素希的閔賢書（沈恩宇飾）口中，確認其前男友朴仁圭（李學周飾）受朴海俊指示恐嚇及打傷自己。

金喜愛去找朴仁圭，希望他親口承認是受朴海俊指示並偷偷錄音，之後她幫助經常受朴仁圭家暴的閔賢書擺脫對方，但朴仁圭最終在高山市車站找到閔賢書，金喜愛折返後發現一名浴血月台的人疑為閔賢書，刺激收視由上集20.5%升至22.9%新高，除了穩佔同時段收視冠軍，首都圈更錄得25.9%，超越去年JTBC話題劇《天空城堡》首都圈錄得的24.6%最高收視，而《天》劇結局平均收視為23.779%，《夫》劇有望刷新JTBC韓劇收視紀錄。