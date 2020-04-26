統計2019年最賺蝕電影　李安新作蝕過億美元

《雙》有李安助陣仍救不回票房！

美國有電影網站公布過去一年荷里活電影盈虧榜，結果全球勁收27.97億美元的漫威超級英雄大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）成為去年最賺錢電影，據統計《復》的利潤高達8.9億美元！

除了《復》之外，10部最賺錢電影當中迪士尼已佔8部，分別就是賣座動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）、《獅子王》（Lion King）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《反斗奇兵4》（Toy Story 4）與《阿拉丁》（Aladdin）等。

荷里活巨星韋史密夫（Will Smith）主演的《阿》打入最賺錢電影之列，不過他主演的另一電影《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）卻票房強差人意，由台灣名導演李安執導的《雙》雷聲大雨點少，全球埋單僅收1.73億美元票房，最終令電影公司勁蝕1.11億美元。成為去年最蝕本電影第4位。至於蝕本電影之首就係霍士的《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men:Dark Phoenix）！影片在口碑勁差之下全球僅收2.52億美元，令電影公司激蝕1.33億美元！

2019年10部最賺錢電影

1.《復仇者聯盟4：終局之戰》

2.《魔雪奇緣2》

3.《獅子王》

4.《JOKER小丑》

5.《Marvel隊長》

6.《反斗奇兵4》

7.《阿拉丁》

8.《蜘蛛俠：決戰千里》

9.《星球大戰：天行者崛起》

10.《逃出魔幻紀：霸氣升呢》

2019年10部最蝕錢電影

1.《變種特攻：黑鳳凰》

2.《未來戰士：黑暗命運》

3.《CATS》

4.《雙子任務：疊影危機》

5.《Missing Link》