【偷食男女】小豬愷樂傳被飛出《娛樂百分百》

大陸網紅周揚青同羅志祥（小豬）分手後，力數對方男女關係混亂，牽涉其中嘅「蝴蝶姐姐」愷樂事隔幾天後終於發聲，凌晨喺社交網同周揚青講「對不起」。爆出醜聞後，除咗惹來大量網民負評、人氣受損，工作都好大機會受到影響！

唔少網民去到佢同小豬合作主持多年嘅《娛樂百分百》facebook留言要求撤換兩人，仲話搵舊主持黃鴻升（小鬼）返嚟「把小鬼換回來，不然拒看」、「兩隻噁心鬼請換掉」、「原來娛百是偷情的地方🤔」。而有指愷樂原定星期二為《娛》錄影，現時已經改為另外三人主持，加上較早前嘅錄影存貨可以播到5月尾，如果愷樂同小豬都要停工1個月嘅話，以一星期五天主持酬勞計算，小豬損失120萬新台幣（約30.9萬港元），愷樂則少40萬新台幣（約10.3萬港元）。

對於兩人去留，電視台回應指：「節目錄影、排播正常，下周主持人黃偉晉、邱鋒澤及陳零九進棚錄影，日前因疫情考量已錄了很多存檔，5月下旬是否開棚，尚未確定！」並強調下星期錄影一開始就冇愷樂份。至於之後嘅主持陣容有否改動？電視台僅表示：「製作單位目前僅做下周錄影部分回覆。」