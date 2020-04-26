尋晚執好嘢走人　梁云菲嗌金剛放過自己

藝人金剛一周前被台灣「國光女神」梁云菲（Nana）狠撇，不過梁云菲就疑撻着爆肌潛水教練，搞到金剛大嗌傷心！報道出街後，梁云菲即發千字文為自己辯護，更上載限時動態開口叫金剛放過自己！

梁云菲先晒出上金剛屋企執嘢走人嘅打包照，直言要放低一段感情，只需要10個紙箱和3個多小時，仲自言心情異常平靜，情緒一啲都冇波動，淨係執到腰痠骨痛，表現瀟灑。

不到到咗今朝，佢就再上載千字文，指「攬胸照」係角度問題，好友其實係瞓着咗兼咁啱伸長手，喺相中望落就似攬胸，而佢胸貼背坐潛水教練架電單車莓亦唔能夠代表二人關係曖昧，佢想同邊個做朋友都係佢自由，而佢亦戥好友感無辜，並對對方感抱歉，表示自己同對方只係朋友。

對於不滿金剛「情緒勒索」，佢就話係一直存在嘅問題：「關於情緒勒索，是一直都存在的問題，我過去的過失，就是以為包容跟隱忍就是解決，如今我選擇跳脫出來，不想再這樣讓自己受盡折磨，我認為我很勇敢。」又自言有認真經營同金剛嘅感情，仲話當咗係「此生最後一段戀情」咁去呵護，惜搞到咁樣收場：「關於我們之間，我很認真經營，就像是當作此生最後一段戀情去呵護，從陌生到相愛、卻又因了解而分開，這過程中的問題只有我們能夠真正明白。雖是以這樣的結尾。但我仍覺得能夠曾經有一段這樣的感情，無憾也值得了。希望我們都能因此成為更成熟的靈魂和獨立的人格，祝好。」