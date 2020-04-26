英國巨胸模特兒佐敦自爆曾被劫財劫色

英國巨胸模佐敦（Jordan、真名Katie Price）於2018年初在南非拍攝真人騷《My Crazy Life》第二輯時被六名持槍賊人打劫，劫去值11萬港元財物。事隔兩年，佐敦日前在節目《SAS: Celebrity Who Dares Wins》受訪時重提舊事，自爆原來當年賊人除了劫財之外仲劫色，被賊人摸下體！

現年41歲的佐敦在節目中首度詳述事發時經過，她表示當時兒子Junior因為要去廁所而將車駛埋馬路一旁，她說：「當時嘅情況就好似恐怖片嘅情節。嗰個着住運動衛衣嘅大隻男呼喝同用粗口鬧我，叫我畀晒所有嘢佢。而佢亦有摸我下邊。」佐敦表示當時以為自己會被槍殺：「我抓住個攬枕並企喺仔女面前，嘗試保護佢哋，等緊中子彈。我以為我會死。事後警員講話佢哋冇殺死我哋係奇蹟。」她表示因為遇劫事件而留有陰影曾進入戒療所接受心理輔導。至於她的12歲女兒Princess亦因此而以後唔敢獨自去任何地方，並要買一隻狗來保護她令她感到安全。

查實今次佐敦已非首次自爆性侵經歷，2009年她接受名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時自爆遭強姦不只一次，又指結識前夫Peter Andre之前，曾遭某名人強姦，但未有透露對方的姓名。她亦於同一訪問中自言，6歲時在公園與朋友玩捉迷藏時曾遭性侵。