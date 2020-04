Justin Bieber率領加拿大藝人搞抗疫騷

由美國百變天后Lady GaGa舉辦的群星抗疫騷《One World: Together at Home》上周舉行取得空前成功,而70多位加拿大名人紅星包括Justin Bieber、Michael Buble、Bryan Adams、莎蓮迪安(Celine Dion)與Avril Lavigne等今晚亦會舉辦同類型的慈善騷《Stronger Together, Tous Ensemble》,支持前線醫護人員同加拿大食物銀行。

除了歌手音樂人之外,加國影星包括賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)、基夫修打蘭(Kiefer Sutherland)與米克邁亞斯(Mike Myers)等亦會參與撐前線人員。另方面,首位染新冠肺炎影帝湯漢斯(Tom Hanks)日前接受網台訪問時再透露他與老婆麗達韋遜(Rita Wilson)講近況,他們目前身體好好。而他亦表示已捐血給醫院製疫苗,他更笑言不如將疫苗以「漢克疫苗」(Hank-ccine)命名。

此外,35歲英國主持Kelly Osbourne早前有新冠肺炎徵狀,前日她於社交網站留言宣布病毒檢測呈陰性,她笑言最後冇事可以同細佬Jack攬攬。