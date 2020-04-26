Justin Bieber率領加拿大藝人搞抗疫騷

由美國百變天后Lady GaGa舉辦的群星抗疫騷《One World: Together at Home》上周舉行取得空前成功，而70多位加拿大名人紅星包括Justin Bieber、Michael Buble、Bryan Adams、莎蓮迪安（Celine Dion）與Avril Lavigne等今晚亦會舉辦同類型的慈善騷《Stronger Together, Tous Ensemble》，支持前線醫護人員同加拿大食物銀行。

除了歌手音樂人之外，加國影星包括賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）與米克邁亞斯（Mike Myers）等亦會參與撐前線人員。另方面，首位染新冠肺炎影帝湯漢斯（Tom Hanks）日前接受網台訪問時再透露他與老婆麗達韋遜（Rita Wilson）講近況，他們目前身體好好。而他亦表示已捐血給醫院製疫苗，他更笑言不如將疫苗以「漢克疫苗」（Hank-ccine）命名。

此外，35歲英國主持Kelly Osbourne早前有新冠肺炎徵狀，前日她於社交網站留言宣布病毒檢測呈陰性，她笑言最後冇事可以同細佬Jack攬攬。