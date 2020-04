「十優港姐」麥明詩今日在社交網上載一張身穿黃色雨褸的相片,並以英文留言:「Roses are red, Raincoats are yellow, Who doesn’t like rainy days, When you can jump on a puddle. (玫瑰是紅色,雨衣是黃色,誰不喜歡下雨天,當你可以跳上水坑。)」隨即引起網民聯想,質疑她政治表態!

問到雨褸發文一事是否有含意,麥明詩回覆東網表示:「已淡出娛樂圈,專心工作,不作評論。」提到她與無綫仍有合約在身,擔不擔心有影響,她以同一答案回覆。而對於舊愛林作的「出軌論」,麥明詩亦不回應。