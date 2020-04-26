自爆情史！鄧佩儀送上門　用呢樣嘢包禮物

藝人鄧佩儀（Gloria）與王梓軒於無綫熱播劇《機場特警》中開始發展戀情，Gloria的爆喊戲獲網民激讚，而梓軒安慰她時，亦大獲好評，讚他暖男！日前，身在洛杉磯的梓軒亦不忘約埋Gloria做ig直播，隔空炮製400次咖啡兼談情史。

兩人過往有不少刻骨銘心的情史，梓軒曾經寫過情信向女仔示愛，梓軒說：「我好鍾意文字，好鍾意創作，我係有寫過情信！試過飛紙仔，一嘢飛機咁飛過去，亦試過摺埋咗張紙叫啲同學傳過去都有……」而Gloria當年在外國讀書，因為全部都係用locker，冇人會寫情信，不過情人節就好特別：「大學嘅時候，每到情人節，學校有幾個學生會搞個event，如果你想secretly送朵花同note畀你鍾意嘅人，但你又唔想畀佢知，你畀錢佢哋，呢一班人就會去佢哋個課室送，我每年都好期待有男仔送，但一次都冇收過，反而我有secretly買畀我暗戀嘅同學，but我冇寫係我。」

Gloria又透露：「記得有一年送禮物，屋企冇晒花紙，我就用咗錫紙包，包完拎咗份禮物去佢屋企交換禮物，佢收到時喺度笑，變成好sweet囉！以後每個周年我哋都用錫紙包禮物。」Gloria自認係一個「珍珠奶茶怪」，開唔開心都會飲：「如果想追我，得閒冇事買畀我飮會好窩心。」