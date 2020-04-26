【係愛呀！】楊怡愛大舊　謙謙唔敢瘦

藝人羅仲謙及洪永城日前在尖沙咀後巷為新劇《陀槍師姐2020》開工，拍攝一場阿謙被刀手追殺的戲份，之後被洪永城揸車及時營救。

阿謙透露劇中連場激烈動作戲，稍後又會拍攝赤膊騷肌的戲分，但謙稱現時不是最佳狀態：「好彩有啲打拳戲佢哋畀我着番件背心，等我冇咁大壓力。」他透露因疫情關係，只能留在家操Fit及避免食得油膩。問到太太楊怡可會為他準備健康餐單？他笑言：「唔會啦，可能我番工就清淡啲，但番到屋企唔想外母額外整多樣嘢畀我食，所以希望觀眾到時體諒吓啦。」記者讚他仍然很大隻，他笑言：「其實之前瘦過一輪，不過太太唔鍾意我太瘦，佢鍾意攬落去一大舊嘢咁。」

而洪永城就透露飾演社團其中一個話事人，劇中又會幾好打，問到可有為此練大隻？他笑言：「冇，因為羅仲謙同關曜儁我係超越唔到，所以我唔諗住操大隻，我係操瘦、slim、firm，同佢哋兩個冇得鬥大，明知衰硬我仲鬥咩，一個叫『大波謙』，一個係健美先生，所以我係瘦同動作靚為主，行鋼條型路線。」他又提到今次是首次與阿謙合作，覺得對方很有準備，而且帶給大家開心的能量，故合作愉快。

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