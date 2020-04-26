薛家燕叫羅志祥跳十字步：唔好做嗰啲運動

藝人薛家燕、林一峰及威利等現身電視城，錄影節目《流行經典50年》。薛家燕主動提起近日羅志祥的桃色新聞：「近日有個男藝人嘅私生活被公開，要知道藝人喺舞台上精彩演出得到觀眾支持，但思維、道德觀念都一定要有原則，先會得到大家喜愛，今次事件對佢一生會有好大影響。」

薛家燕認為事件在收入上對羅志祥造成很大損失之餘，一班支持他多年的粉絲亦會流失：「的確係一面借鏡，尤其處身於娛樂圈，一舉一動大家都會特別受關注，真係要珍惜自己。」原來多年前羅志祥來港宣傳曾接受她訪問：「佢都好有禮貌，唱歌同跳舞都好好。我覺得佢個黑眼圈好黑，佢就答話嗰手排好忙。（可能多運動筋疲力盡。）唔好做嗰啲運動，應該跟我一齊跳抗疫十字步，如果舞功咁用，真係陰功。」

提到近日新冠肺炎疫情開始緩和，薛家燕表示心情好了點：「由1月開始家燕媽媽藝術學校就停課，但我同啲學生好似家人咁，佢哋好想快啲返嚟。（幾時復課？）咁要睇多陣。」至於愛女珊珊仍身在美國公幹，她坦言心掛掛，每日盡量抽時間，與女兒視像保持聯絡。

另外，林一峰透露原定三月底舉行的音樂會，現已決定押後到明年，不過目前正灌錄新歌，計劃下月推出新碟，他表示：「呢段時間個個都話一星期7日都喺屋企煮嘢食，但呢種生活習慣我已經維持咗10年。」他又表示除煮飯外，留家亦會作歌、睇書及翻譯自己的歌曲歌詞成英文，介紹給外籍朋友。