唔要做廢人！傅穎忍口減磅回春20歲

久未在港演出的藝人傅穎，即將再現公仔箱。投資有斬獲的她，拒因生活無憂而做「廢人」，返港後積極收身，身體機能回復20歲卜卜脆的青春年華！

近年以北京為第二個家的傅穎（Theresa），因疫情返港後已逗留逾4個月，剛巧年初ViuTV邀她拍劇，她說：「我已經好耐冇喺香港拍劇，對我嚟講好新鮮，因為對手吳千語、栢天男、張沛樂都係第一次合作，又係第一次演呢類型角色，好好玩！」最近不少演藝工作叫停，談到經濟狀況，她大方說：「還好啦！我有做啲投資，都OK，雖然網上有爛Gag話好嘅投資令你變成一個廢人，我當然唔可以做廢人，但係會憂心少好多。」

忍口食少啲

Theresa最近積極做Gym，她笑言返港第一件事是減肥：「因為我覺得自己已經唔係以前嗰種身材，以前大家都知我偏瘦，我高1米67，最瘦可以去到43.5kg，但近年一直喺50kg至52kg上上落落。」又自嘲是「非一般女藝人」，因為她很為食：「乜都食，三餐正常加埋小食、消夜，成碟意粉都可以清晒，去旅行亦唔會控制自己，但最近唔得喇，一定要克制吓。」

首次做Gym檢查身體機能，發覺她指數不理想，除超高體脂外，內臟脂肪數字亦欠佳，經過三個月運動，她開心說：「我身體機能去到20歲，同之前28、29歲差好遠！」由52kg減至現時45.9kg，問是否滿意身形，她說：「去番以前磅數，本身覺得好自豪，但呢排喺屋企清理電腦啲相，發現以前保持住45、46kg，根本唔係值得開心嘅事。」最近大家宅在家中，她建議多做運動，食好瞓好，增強抵抗力兼自我增值。