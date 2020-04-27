承認戀愛中！趙希洛拍出浴戲「加料」做足安全

藝人趙希洛入行12年，近年屢演瘋癲角色獲得認同，目前四劇在手，事業順利加上出身富裕，稱得上人生勝利組，不過她強調理望低調處理家事，感情亦然。原以為她情路交白卷，她卻悄皮表示：「又知我冇？可能我分別同10個男仔拍拖呢！」

趙希洛最終收起笑意，認真回應：「有（男友），少講啫。（拍咗幾耐？）一段時間啦，了解中，咁永遠都了解唔完一個人㗎。（圈中人？）唔知呢。（結婚先公開？）係呀，或者離婚先，哈哈。其實呢個世界唔係男就女，佢都只不過係我一個朋友。（平時出街表現唔親暱？）保守型。」她又補充自己稱不上「乜都有」：「起碼我又未結婚，又未生BB，呢啲要睇個天畀唔畀我喇。」

不想與家人掛鈎

訪問中她多次中斷話題，只因涉及家庭背景：「當然我感恩有咁嘅家庭（趙父是澳洲著名大律師，趙母是前藝人梁小玲），不過生活都好貼地，以前喺澳洲返學都係行路或搭火車。我唔想辛苦努力，但要同佢哋個名（家人）掛鈎，我只希望憑自己嘅努力會得到大家嘅認同。」試過整整一年「冇劇開」的滋味，又曾被前輩戚其義指「太幸福、缺乏人生經驗、演唔到戲」，難怪她牢記在心，對事業相當看重，寧願「拍到冇覺瞓」，也不想賦閑在家。

做足安全措施防走光

她於無綫熱播劇《十八年後的終極告白》內扮演男主角譚俊彥女友，日前一集二人更上演火辣床戲。趙希洛笑謂：「呢場戲相當難忘，事關我要披浴巾演出，點知條巾接到手先發現好薄，我想攞多條加厚，就畀人笑望落肥咗好多！」

髮型：Jay Cheung

化妝：Stephen Lau