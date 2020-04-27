東方日報C1：愷樂道歉默認嗒豬做小三

內地網紅周揚青日前宣布與台灣天王羅志祥（小豬）玩完，更力數其渣男荒淫行為，包括與旗下女藝人有私情。小豬旗下女星愷樂成為眾矢之的，前晚終於公開道歉，默認與小豬有不正當關係。據知周揚青手握小豬及愷樂非一般的證據，為免愈揭愈臭，愛「豬」至深的愷樂惟有聽話，「跪低」認做第三者！

周揚青上周四宣布與小豬結束九年情，並撕破渣男真面目，大爆小豬劈腿、有開P癮進行「多人運動」，以及與旗下女藝人「長期有不正當男女關係」等，呼籲廣大女生勿受騙。天王變渣男，令入行25年的小豬事業幾乎一鋪清袋！現年36歲的台灣女星「蝴蝶姐姐」愷樂是小豬旗下唯一女藝人，加上周揚青日前「加碼」出招，在社交網點名叫她驗性病，「女藝人」身份呼之欲出！

醜聞曝光後，愷樂神隱多日不願回應，但前晚11時許終於「現身」，在Instagram發文並配上全黑圖片，向周揚青公開道歉：「在這裏我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起~」以寥寥數十字回應事件，默認自己就是周揚青口中的「女藝人」，與小豬有不正當男女關係。

刪負評 撲火變撥火

發文不足一天，超過六萬名網民留言狠批，不少人狠批她欠誠意，只簡單說聲道歉，而且文末以「~」這個波浪符號收尾，似乎態度輕率，加上她被發現不斷刪除網友的負評，令人更反感，認為她仍未知錯，紛紛留言：「你退出娛樂圈吧」、「留言刪不完，你痛苦嗎？只會愈刪愈多」、「一直刪留言，敢做不敢當！」眼見群情洶湧，愷樂最後刪掉該波浪符號。

愷樂由龜縮變為公開道歉，有指關鍵在於周揚青持有她與小豬的親密對話及影片等證據。有知情人士指小豬擔心臭史愈揭愈多，可能牽連甚廣，連累其他圈中人，故曾私下找周揚青「講數」，以「顧及家人健康」為由，請舊愛手下留情，最後他與愷樂為「止血」，答應周揚青公開道歉的要求，愷樂亦聽話的按小豬指示「跪低」。

捉過舊愛偷食

據知捲入醜聞的愷樂，連日來在家中閉關以淚洗面，其友人指做「小三」的愷樂，其實亦嘗過被劈腿之痛。有指她於2006年與台灣男星李沛旭合演台劇《犀利人妻》後撻着，後來發現情慾短訊才揭發對方偷食，而她過往幾段感情都是分手收場，據知最近一段戀情亦已於去年告終，因始終無人能取代小豬在她心中的位置，所以她甘心長期做「小三」。今次她願意發文道歉，在公在私也是配合小豬，其實亦是用情至深的表現。她與小豬的緋聞始於10年前合作節目《娛樂百分百》，2012年曾被拍得同遊泰國，愷樂又曾自爆收過不少小豬送贈的名牌手袋，亦承認幻想過與他拍拖。

豬媽怨「新抱」斷後路

對於周揚青公開數臭，與小豬母子情深的羅媽媽認為感情事應私下處理，不應公開撕破臉，她直言：「周揚青這是想毀了羅志祥！」續指一直視周揚青為新抱看待，想不到她竟斷小豬後路，摧毀他艱辛經營多年的內地事業。

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