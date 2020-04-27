轟烈加遺撼　黃子恆放唔低同王卓淇感情

藝人黃子恆於無綫劇集《機場特警》中飾演機場特警組總督察章振赫，劇中，除了有與張振朗的一段同父異母的兄弟情外，她與太太孫慧雪及前女友的感情線都佔不少劇情。子恆於劇中是一名好老公，奈何因太太孫慧雪收拾時發現她收藏有舊愛的物品而開始懷疑他，當中更有一對繡上Fiona名字的手套，引致太太一直覺得他對舊愛念念不忘，夫妻關係漸差。

不過之後劇情爆出其實Fiona一早已不在人世，而飾演Fiona的就是王卓淇。生前她與振赫的感情很好，一次振赫工作時發生意外受傷入院，於醫院巧遇Fiona，她亦是振赫的初戀，這個女仔既清純又簡單，振赫不久便向她求婚，奈何Fiona不幸懷了絕症，之後更離開了人世，劇情相當悲慘。

子恆受訪時都有說出劇中與Fiona的情為何難以放下。子恆謂：「其實章振赫一早就知Fiona有病，甚至乎係冇得救，但佢哋唔在乎時間長短，都想行埋之後嘅日子，向Fiona求婚時，正值佢病發之時，之後一直離唔開醫院，點解呢段情咁刻骨銘心，第一係初戀，第二呢段係遺憾嘅感情，而唔係因為自己嘅問題、意見不合，所以呢段感情係最難放低，係一段轟烈同遺憾嘅愛情。」