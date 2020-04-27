原來係才女！吳沚默愛黐身　當男友係狗仔

藝人吳沚默（MoMo）才華橫溢，骨子裏散發性感味道，除參演過多套劇集包括《白色強人》、《黃金有罪》等，亦曾為《老表》系列寫劇本，並將於內地推出懸疑長篇小說《風暴來的那一天》，以及在台灣與當地作家合著旅遊書，可謂才貌雙全！

個性慢熱的MoMo自認悶蛋，最愛一個人宅在家睇戲、寫作及下廚：「我唔係好識Social，同好多人一齊嘅話，之後要用相對時間獨處平衡番。（揀男友都要住家男？）唔一定，但我好需要私人時間，以前試過異地戀，覺得幾好，唔使見太多。（好怕男仔黐身？）如果我好鍾意佢都OK嘅，當佢係小貓小狗咁畀佢黐住啦！」至於擇偶條件，她表示不太注重外貌，最重要是有某種才華令她仰慕，性格亦不可自大囂張。

問到為何喜歡寫作，MoMo表示自小已喜愛閱讀，希望以文字影響別人：「你唔知有幾多人睇到你嘅文章，可能有個人咁啱睇到你嘅作品，提供到一啲正能量畀佢，都係功德。」外表文靜，但她自誇身手靈活，早前拍劇演殺手，更與大隻仔羅仲謙有多場打戲：「佢要撻我落地，我咁輕，梗係易啦！」

Profile

年齡：29歲

身高：1米63

興趣：睇書、睇戲、睇熱鬧