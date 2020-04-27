姬蒂碧金莎家中隔離遇狂迷報警求助

現年46歲英國著名女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）近日與女兒留在洛杉磯Brentwood市大宅自我隔離避疫。而前日有一名狂迷企圖闖入屋，姬蒂即報警求助。有狗仔隊影到大批戴上口罩及手套的警員在姬蒂大宅前園搜查一個橙色的背囊，並截查一名在場的人士。

查實今次已非姬蒂首次被狂迷滋擾，2017年姬蒂被四十來歲的男狂迷Terry Lee Repp威脅性命安全而要報警，最後搞到延遲出席坦帕灣Comic-Con動漫節活動。該名狂迷早於2016年已不停騷擾她，跟隨對方全國周圍飛，於一次活動上，狂迷曾觸碰姬蒂背部，並威脅要插死她，同年又在另一個活動上出現，於是被警方拘留。

另方面，多次搭上年輕男子的姬蒂，早前亦又有新歡出現，對方是22歲唱作歌手Goody Grace，二人被狗仔隊影到在洛杉磯拖手行街。戀情曝光後，有不少網民於姬蒂Instagram發表惡毒留言，指她打botox又食嫩男。日前姬蒂對寸嘴網民反擊，公開惡毒留言之餘，亦留言鬧爆他們：「我希望你阿媽為你而驕傲，在這疫症期間，想推人去自殺。」