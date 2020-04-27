【金像經典由我選】百星Vote出最正影后！

「金像經典，由我嚟選！」百星已經投出最愛影帝，咁佢哋心中最佳影后又係邊個？影后入選名單包括：《胭脂扣》梅艷芳、《新不了情》袁詠儀、《花樣年華》張曼玉、《忘不了》張栢芝及《女人四十》蕭芳芳！

梅艷芳於《胭脂扣》中飾演妓女如花，把角色的癡情與果敢，無瑕呈現，是梅艷芳影壇代表作之一！投了她一票的好戲之人袁富華大讚對方戲路甚廣：「《胭脂扣》嘅梅艷芳，絕對係一位多元化嘅演員，演男得、女又得，可以做到好深情，亦可以將大癲大肺嘅角色準確拿捏，好犀利！」

袁詠儀（靚靚）於《新不了情》中，飾演開朗少女阿敏，與飾演失意樂手的劉青雲譜出一段令人難忘的愛情故事，當年仍是新人的靚靚一鳴驚人，亦因此片奠定了在影壇的位置，有份投她一票的電影公司老闆黃百鳴更直看了這齣戲好幾次：「我好鍾意呢套戲，袁詠儀真係演得好好！」

電影《花樣年華》張曼玉飾演的蘇麗珍穿上旗袍婀娜多姿的畫面，相信大家記憶猶新！她亦憑該片橫掃金像、金馬兩個影后，溫碧霞與呂慧儀都有投她一票。除了欣賞她的演技，呂慧儀還表示：「因為佢喺戲入面嘅造型同埋好多畫面都好靚，好喜歡。」

影壇殿堂級演員蕭芳芳演的的《女人四十》，相信都令不少觀眾留下深刻印象，藝人張達明更直言看完芳芳姐的神級演出，令他有所感悟：「我真係睇到流眼淚，睇完仲會望吓自己媽咪，同睇吓自己對身邊人有冇乜嘢做漏咗呢？好多位都令人反思。」

張栢芝於電影《忘不了》中，把女主角的悲情以及無奈，演繹得相當細膩，多場喊戲感動人心，投了栢芝一票的朱智賢表示：「傷感戲份好難捉摸到，栢芝拿捏得好好，感動到觀眾。」

五位候選人都有支持者，最後邊個獲得「影后中的影后」？5月1日就有結果喇！