難忘在光化門拍攝　金高恩被「白馬王子」李敏鎬迷倒

去年退伍的韓國長腿Oppa李敏鎬與《鬼怪》女星金高恩合演的SBS新劇《The King：永遠的君主》本月17日啟播，二人與禹棹煥最近接受Netflix訪問，大談接下新作的感受和拍攝期間的趣事。

今次是李敏鎬與金高恩第二度與金牌編劇金恩淑合作，在劇中飾演皇帝的李敏鎬指自己跟之前20多歲的自己相比，現在已是30多歲的男人，很想表現出成熟而有力的感覺，故覺得這部作品非常棒，他又指自己相隔三年再拍劇，對自己的要求更嚴格，想要表現得更好，希望可以好好表現、以成長後的演員面貌報答金恩淑。至於金高恩就對再次與金恩淑合作表示高興和榮幸，又坦言因為不想令金恩淑失望，所以覺得第二次合作反而更難。

李敏鎬在劇中除了飾演大韓帝國的皇帝李袞，亦是賽艇選手和數學家，他透露在拍攝前，有認真練習過賽艇和策騎，亦曾請教過數學家，並看過相當的演講影片。至於飾演大韓民韓重案組刑警的金高恩就表示參考過很多電影或戲劇裏的警察和女警的樣貌，更去找過真實的女警做參考。

李敏鎬在劇中有不少場面是與白馬一起登場，近日更有韓國網友在釜山海雲台捕獲在白馬上策騎的李敏鎬正在拍攝，他在訪問中就分享了關於白馬的小秘密：「實際上是有兩匹馬的，不是同一匹白馬！其中一匹很會跑，另一匹則是會乖乖站着不動的，所以其實在拍攝在光化門現身的一幕時，是用那匹會乖乖地站着的白馬拍攝的。」金高恩就坦言有被「白馬王子」李敏鎬迷倒，她回憶起與李敏鎬在光化門相遇的場面：「敏鎬前輩跟光化門真的非常適合，所以看到這麼難得一見的景象，真的覺得他非常帥氣。」

至於李敏鎬跟禹棹奐在劇中的兄弟情亦成為觀眾的話題，李敏鎬自言本來就跟同性朋友相處得非常好，所以在禹棹煥面前表現對他來說完全沒有難度，拍攝時也非常開心。