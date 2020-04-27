年賺過億英鎊　Dua Lipa成新一代吸金天后

24歲英國樂壇新紮天后Dua Lipa「錢途」無限！近日有英國傳媒爆料指Dua的身家，由去年的1,180萬英鎊（約1億1,330萬港元）於短短一年內爆升至2,500萬英鎊（約2億4,010萬港元）！

有爆料指向英國傳媒說：「Dua低調地搞起事業，佢係近年其中一位最成功表演者。以佢最近嘅走勢，佢嘅收入好有可能好快就逼近Ed Sheeran。而且佢比起Ed細五年，呢個世界將會成為佢天下。如果佢持續呢個走勢，將會威脅到天后Adele！」據知其巡唱公司Dua Lipa Live LLP的銀行戶口更有1,730萬英鎊（約1億6,610萬港元），是去年所賺860萬英鎊（約8,260萬港元）的雙倍。而根據報道近期暫別樂壇的Ed Sheeran估計現時身家有1億7,000英鎊（約16億3280萬港元），而Adele則有1億5,000英鎊（約14億4,070萬港元）。

另方面，近期與模特兒男友Anwar Hadid在家中避疫的Dua前日拍片擺上Instagram，片段中Dua剪了短髮及染了橙色頭髮嘴男友面頰，並留言說：「Orangina（橙汁）隔離」