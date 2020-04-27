港姐愛鬥大！馮盈盈陳偉琪約埋晒事業線？

藝人馮盈盈同陳偉琪同樣都係港姐出身，佢哋今日不約而同都上載性感相，而兩人都只係露咗少少事業線，若隱若現咁，網友都話唔夠喉呀！

近排變身抗疫廚神嘅馮盈盈，喺BigBigChannel入面做「教煮」，最近大熱嘅400次咖啡，盈盈都有試整，而且賣相好「特別」，佢將咖啡泡沫唧到好似便便一樣，網友笑言「一朵鮮花插在牛糞上」，不過最正都係佢身穿低胸衫，露出少少線頭，盈盈留言都充滿正能量：「If you are feeling down, upset and disappointed today，lost faith in humanity，Take a coffee break，Sit back and observe，You learn more that way如果您今天感到沮喪，沮喪和失望，對人性失去信心，喝咖啡休息坐下來觀察，你會學到更多」。

另一邊廂，陳偉琪繼續上載靚相慰粉絲，見佢托住個腮，又係同樣穿上低胸衫，晒事業線線頭，視線望住餐牌，唔知約咗邊個食飯呢？佢就留言話：「每個男士都應該要學習怎樣補捉最美的角度。同意嗎？」唔通靚相出自男友之手？