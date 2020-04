港姐愛鬥大！馮盈盈陳偉琪約埋晒事業線？

藝人馮盈盈同陳偉琪同樣都係港姐出身,佢哋今日不約而同都上載性感相,而兩人都只係露咗少少事業線,若隱若現咁,網友都話唔夠喉呀!

近排變身抗疫廚神嘅馮盈盈,喺BigBigChannel入面做「教煮」,最近大熱嘅400次咖啡,盈盈都有試整,而且賣相好「特別」,佢將咖啡泡沫唧到好似便便一樣,網友笑言「一朵鮮花插在牛糞上」,不過最正都係佢身穿低胸衫,露出少少線頭,盈盈留言都充滿正能量:「If you are feeling down, upset and disappointed today,lost faith in humanity,Take a coffee break,Sit back and observe,You learn more that way如果您今天感到沮喪,沮喪和失望,對人性失去信心,喝咖啡休息坐下來觀察,你會學到更多」。

另一邊廂,陳偉琪繼續上載靚相慰粉絲,見佢托住個腮,又係同樣穿上低胸衫,晒事業線線頭,視線望住餐牌,唔知約咗邊個食飯呢?佢就留言話:「每個男士都應該要學習怎樣補捉最美的角度。同意嗎?」唔通靚相出自男友之手?