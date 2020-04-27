種族歧視？馮允謙經常被鬼妹請食檸檬

寰亞唱作歌手馮允謙（Jay）近日因為疫情而閉關多日埋首做歌，終於有新作品《開始倒數》，在MV中因為要呈現世界末日前的景像，所以他會穿梭於半空、沙漠、冰川、太空，從頭到尾都是他在綠布景前和空氣演戲，對他的演技來說是一大考驗，他解釋說：「上一張唱片幾首歌因為係圍繞感情故事，所以都有女主角配合演出，但今次因為要穿越時空，用上好多動畫，要飛來飛去，變咗大部份時間要同幻想嘅空間做戲，不過我一樣搏到盡㗎，唱歌同彈結他都當正真係上台表演咁，真係唱到成身汗㗎。」

在MV中有一段是Jay要追逐空氣中的女角，更勾起了他在加拿大讀高中時的傷心往事，他説：「導演阿武叫我幻想自己追住空氣中嘅女仔，咁我就話，我追女仔好唔叻㗎，成日畀女仔拒絕，嗰陣喺學校嘅活動，每次邀請女同學做我partner都被拒絕，學校舞會搵舞伴都比較難，可能我嗰個省比較少華人，之後返到香港就唔會咁。」

一直努力追求夢想的Jay，也藉着新歌鼓勵年輕人不要平平淡淡過日子，應該努力做些什麼讓自己活得更精彩。他說：「世界末日前七日，剩下嘅日子要更加珍惜，你會有坐言起行嘅衝勁嗎？今次新歌有幾句歌詞我好鍾意，『時間來到地球最終一週即將進入倒數，不需多點算着退路、無熱線聆聽哭訴...... We gotta live it up! Oh , through the fire , fire！One chance to live it up！Oh , ticking timer , timer！世界將結局，別留空丁點篇幅！We gotta live it up！』就係想叫你唔好諗咁多，做咗先啦。」

他又説：「公司同事聽完晒我近排寫嘅demo後，覺得我本身性格特質已經好豐富好足夠，所以今次冇特別話要加啲乜嘢新元素喺我身上，而只要將我最pure最真一面呈現出嚟就足夠。就連個歌名《開始倒數》，靈感都係來自demo內嘅英文歌詞，同阿檸一齊填詞嘅時候，主要想講世界末日前大家會點樣面對，我就想鼓勵大家活在當下，珍惜眼前一切。」