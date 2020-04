種族歧視？馮允謙經常被鬼妹請食檸檬

寰亞唱作歌手馮允謙(Jay)近日因為疫情而閉關多日埋首做歌,終於有新作品《開始倒數》,在MV中因為要呈現世界末日前的景像,所以他會穿梭於半空、沙漠、冰川、太空,從頭到尾都是他在綠布景前和空氣演戲,對他的演技來說是一大考驗,他解釋說:「上一張唱片幾首歌因為係圍繞感情故事,所以都有女主角配合演出,但今次因為要穿越時空,用上好多動畫,要飛來飛去,變咗大部份時間要同幻想嘅空間做戲,不過我一樣搏到盡㗎,唱歌同彈結他都當正真係上台表演咁,真係唱到成身汗㗎。」

在MV中有一段是Jay要追逐空氣中的女角,更勾起了他在加拿大讀高中時的傷心往事,他説:「導演阿武叫我幻想自己追住空氣中嘅女仔,咁我就話,我追女仔好唔叻㗎,成日畀女仔拒絕,嗰陣喺學校嘅活動,每次邀請女同學做我partner都被拒絕,學校舞會搵舞伴都比較難,可能我嗰個省比較少華人,之後返到香港就唔會咁。」

一直努力追求夢想的Jay,也藉着新歌鼓勵年輕人不要平平淡淡過日子,應該努力做些什麼讓自己活得更精彩。他說:「世界末日前七日,剩下嘅日子要更加珍惜,你會有坐言起行嘅衝勁嗎?今次新歌有幾句歌詞我好鍾意,『時間來到地球最終一週即將進入倒數,不需多點算着退路、無熱線聆聽哭訴...... We gotta live it up! Oh , through the fire , fire!One chance to live it up!Oh , ticking timer , timer!世界將結局,別留空丁點篇幅!We gotta live it up!』就係想叫你唔好諗咁多,做咗先啦。」

他又説:「公司同事聽完晒我近排寫嘅demo後,覺得我本身性格特質已經好豐富好足夠,所以今次冇特別話要加啲乜嘢新元素喺我身上,而只要將我最pure最真一面呈現出嚟就足夠。就連個歌名《開始倒數》,靈感都係來自demo內嘅英文歌詞,同阿檸一齊填詞嘅時候,主要想講世界末日前大家會點樣面對,我就想鼓勵大家活在當下,珍惜眼前一切。」