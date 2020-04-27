羅志祥分手風波　牽涉幾多大胸索女？

「小豬」羅志祥同周揚青分手，女方大爆男方私生活混亂，仲指對方玩「多人運動」，事件令人震驚！之後愈爆愈多嘢，好多人衝出嚟，話同畀小豬撩過，好似收過肉麻微信、問夜晚有冇着落等...縱觀番羅志祥撩過的女孩，佢哋有個共同點，就係佢哋個個「胸」神惡煞！

「大冰奶妹」馮子紜

有「大冰奶妹」之稱嘅台妹馮子紜（Teresa），擁有勁爆34F驕人身材，佢自爆喺夜店見過羅志祥，對方仲直接問：「你今晚有沒有住所？你要去哪裏？」Teresa即時嚇親，佢仲話當時羅志祥有好多女圍住。

睇番呢位大冰奶妹嘅社交網，清一色性感相，經常大晒佢嘅巨胸，睇嚟佢引以為傲！

台灣寫真女星格格

台灣寫真女星格格（呂亞晞），佢自稱收過小豬短訊，見到對話問：「你身材跟個性都是我的菜，跟我很登對。」仲問格格「衣服緊不緊」、「身在哪一間酒店」等問題，相當直接！事件曝光後，有指羅志祥公司否認對話同羅志祥有關，但格格經理人方面則表示願意接受從法律途徑比對IP位置。

格格擁有32D好身材，見佢社交網都有唔少性感水着靚相！

「H版李毓芬」陳香菱

桃色事件爆出之前，小豬被爆同好友大根等人喺宜蘭開「泳池派對」，當中有好多女模受邀參加。其中H奶性感辣模陳香菱在場，佢仲爆出當時派對嘅情況，佢話因為主角係小豬多年嘅圈外好友，年紀偏大，好多人互相都唔認識，但佢唔想同中年男子玩，所以覺得「無聊」！但佢都有幫小豬講說話，話小豬冇約佢。

陳香菱擁有36H巨乳，有「H版李毓芬」之稱，社交網又係有大量性感相！

周揚青同蝴蝶姐姐愷樂

最後都要講番周揚青同蝴蝶姐姐愷樂，拎佢哋同上面咁多巨胸之人比較，其實一啲都唔公平，佢哋本身身材都唔差，只不過沒有對比，就沒有傷害！