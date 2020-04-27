橫濱流星師弟上位！孖長澤正美演激情母子

日本女星長澤正美主演的新片《MOTHER母親》，飾演墮落的母親，挑戰高難度演技，今年初曾公開數張劇照及預告片，備受注目。今日又有新預告推出，片中飾演她17歲兒子的新人奧平大兼，亦首次亮相。

新海報及預告片中，奧平大兼飾演不良少年周平，染金髮，一臉陰沉冷酷，在片中殺害祖父母。片段中，正美掌摑他及跪在他面前喪哭場面，最令人印象深刻。

16歲新人奧平大兼是STARDUST PROMOTION Inc.旗下新星，人氣男星橫濱流星和山崎賢人的同門師弟，他在涉谷站被星探發掘，其後通過《MOTHER母親》選角甄選合格，成功獲錄取首次演出大電影。他表示獲悉後又驚又喜，演出前擔心演出而感不安，幸獲正美鼓勵拿出信心。奧平跟師兄橫濱流星一樣，曾在全國空手道大賽奪獎，身手敏捷，將來大有機會成為動作男星，前途無限。

《MOTHER母親》由《日日是好日》的導演大森立嗣執導，故事根據「少年殺害祖父母」真實事件改編，長澤正美飾演自甘墮落、懶散又奔放的母親秋子，與兒子周平活在社會的底下層，她有一位沒有註冊結婚當牛郎的同居丈夫（阿部貞夫飾演），同時又與多名男子有肉體關係。她與兒子周平母子相依為命，她百般疼愛兒子，兒子長大後，漸漸產生超乎母子關係的倫理感情，引致兒子爆發悲慘事件。電影安排於今年夏天在日本上映。