《機場特警》戴綠帽？楊明親自揭盅！

藝人楊明、何依婷、許家傑、吳家樂及劉溫馨等下午現身電視城，出席熱播劇《機場特警》結局篇宣傳。玩遊戲時大會安排眾演員重演戲內何依婷坐楊明大腿的一幕，搞到劉溫馨及鄧佩儀的「SheShe」演出相當尷尬，反而許家傑及關禮傑則相當大方，借位咀爆，全場起哄，許家傑更承諾倘若收視40點的話，他會除面褲於鬧市跑步。

事後楊明孖住許家傑受訪。談到今晚劇情將揭曉他有否戴綠帽，楊明爽快表示：「除咗帽喇，戲內何依婷個BB係我嘅。（如果發生喺現實生活，你會點？）知道梗係唔開心啦，不過以我嘅性格，好快就會戴番另一頂帽。」許家傑即接口大讚楊明演出：「佢好努力，拍戲時唔食唔瞓都要操弗，搞到我都唔可以懶，我嘅身型都弗過選香港先生嗰時。而稍後我哋會有場戲，佢嘅演繹可問鼎今年視帝！」楊明即笑言：「我畀咗好多錢佢呀。」

有指戲末將交代許家傑槍殺楊明，許家傑表示：「今次係我從演以來最壞嘅角色，但好鍾意。除咗殺楊明，嚟緊會交代我父母傷亡都係因為呢件事，所以點解我咁立志要報仇。」楊明「預告」最終自己不會死，但有一個重要人物會犧牲。