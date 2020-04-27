連阿媽都知！何超蓮直認前男友曾拈花野草

賭王三房千金何超蓮日前在周揚青鬧羅志祥多次偷食及荒淫致分手的帖文留言表示「感同身受」後，雖然超蓮全程未有開名指男方是誰，但即令人聯想起超蓮和比她大12年的台灣男歌手吳克羣的4年情。前日超蓮接受森美和火火主持的電台節目時，坦言受過感情重創，當被問到會否被家人提醒過不要太相信男人？超蓮笑言：「我媽係相反，佢會覺得橫掂都係畀人呃，年紀仲細撞多啲板係好，寧願30歲之前撞板，30歲之後知自己想要啲咩。」又指其母沒有限制她的拍拖對象，但一定不可「一腳踏兩船、兩三禮拜換一次」。

森美問超蓮第一次撞板後可有回家傾訴？她坦言：「記得有一次發生咗啲事，我發現呢個人係好唔尊重我，原本以為嗰件事得我自己知，唔知點解我媽又知喎！我媽煮咗成枱餸，我好開心食，突然我媽問我係咪發生咗啲唔好嘅嘢，跟住我嗰吓先知原來連我媽都知，我好心痛，點解會影響埋我屋企人，總之我媽好唔開心，我就覺得係我錯，我唔應該一意孤行，係都要同呢個人一齊，跟住我就好快分咗手喇！」

超蓮不諱言類似事發生多次：「我每一次都畀藉口佢，直到嗰一下我媽都講話『你會唔會覺得佢真係好唔尊重你？』」森美問起為何會相信對方？超蓮話：「咪就係傻囉！我當時好細個，鍾意咗就鍾意咗，同埋佢好識講嘢，好多嘢佢一講我覺得有道理，好易畀人氹，明明嗰件事佢好主動去傷害我，佢解釋話唔係因為傷害我而做，講到件事本身係合理，話我細個未接觸過，好多人都係咁做……我又衰唔輸得。」森美再問是否「拈花野草」？她直認：「係啦！唔忿氣，真係好傻，直頭係浪費時間。」

火火指對方不愛她，只是玩弄她，問她是否曾想改變對方？她又說：「係呀係呀，就係咁喇！呢啲男人溝女方法好鍾意若即若離，令你覺得控制唔到佢，段關係你永遠佔下風，咁個女仔反而會更加努力去討好。」超蓮自言不會讓自己重蹈覆轍：「輸過一次就唔會，要好夾，對方要孝順，唔好有咁多奇怪嘢，你唔會再想挑戰呢啲嘢，只會覺得好麻煩。」