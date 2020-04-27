小豬甜蜜對話曝光　周揚青床上偷食雪糕調情

內地網紅周揚青早前承認與台灣舞王羅志祥（小豬）分手，兼力數荒淫行為，內容震驚中港台娛樂圈，但佢亦表示小豬的確有愛過佢，日前再有網友聲稱發現另一疑似周揚青嘅小號曝光，當中有唔少疑似昔日二人拍拖時嘅甜蜜短訊對話截圖，圖中所見二人以老公、老婆相稱，小豬不時為周揚青打氣，冧稱「我相信你一定可以，因為老婆真的很棒」、「我們是夫妻，我一定陪你，不會讓你一個人」、「老公永遠都會陪你」等，二人亦有不少甜蜜互動，例如周揚青床上偷食雪糕、小豬秘密請假為女友慶生、小豬因女友着泳衣出活動而詐型等，令網友大感唏噓。

另外，該小號曾發文提起「狼人殺」，小豬正正因「狼人殺」節目於台灣再度人氣急升，令網友深信該小號的確屬於周揚青。而小號亦曾有感而發，指：「戀愛中的兩個人本來就會一個相對愛得多，一個相對愛得少，愛得多付出多的那一個就叫愛得卑微嗎...如果是這樣，我願意做愛得卑微的那一個」、「這世界有那麼多紛紛擾擾，我只要不聽不看就好」等，令網友紛紛表示心痛。

而周揚青今日亦喺微博發文，指：「大家不要再關注了...那個號我連密碼都忘記了，也不會再更新了」間接承認該小號係其本人。