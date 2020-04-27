停課做KOL　陳樂榣5歲囡囡當課外活動

前歌手陳樂榣（Ally）近年轉型開飾品店，面對疫情衝擊，她除加強個人設計首飾及網上生意外，近日更出動「無價寶」5歲女兒Aria一起拍攝母親節首飾系列。Aria遺傳母親天分，對出鏡毫無難度，更有不少可愛甫士，連Ally都笑言要甘拜下風認輸。

Ally表示由於疫情關係，女兒不用上學，又不能外出，所以必須為女兒安排在家的學習與遊戲，同時又要面對生意上的經營方式改變，壓力不少，她特別感謝奶奶與母親幫她輪流照顧女兒，令她感受到母愛的偉大。

Ally稱由於自己是職業婦女，每周只有星期日才能全職做媽咪陪伴女兒，雖然如此，但母女感情非常好，女兒更將日曆的星期日標誌心心：「Aria雖然只有5歲，但經常同我傾偈，係我嘅好閨蜜，佢3歲已經會用Sweet Talk冧我，例如講『媽咪妳咁辛苦，我大個一定會照顧妳！』聽完已經無條件繼續付出啦，好似返到拍拖時咁甜蜜。」

另外，Ally指女兒模仿力高，可能有時見到Ally用手提電話做直播或網上開會，Aria最近在晚飯時也用她的手提電話直播吃東西，她笑言： 「估唔到都有朋友同網民捧場，仲吸引到廣告商，尤其食品方面，真係意想不到無端端Aria做咗美食KOL，不過我唔會勉強佢，一定要佢喜歡先會接受，小朋友最緊要開心，既然停課，呢啲就當課外體驗學習。」