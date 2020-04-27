疑車震斷正！朱智賢背謝東閔偷食人夫黎振燁

現年33歲的前港姐朱智賢（Ashley）背男友謝東閔，與有婦之夫兼2016年香港先生冠軍黎振燁（Jackson）撻着，情陷四角關係！Ashley與Jackson最近在新劇《食腦喪B》中飾演一對，有指兩人因拍劇而日久生情，戲假情真，今日兩人在屯門疑被發現車震，消息令人震驚。Jackson跟結婚五年的圈外人太太向來恩愛，最近更成功造人。

據知，無綫獲悉此事大為震怒，並落下封嘴令，而兩名當事人即時潛水，Ashley則躲回屯門家中避見人，並已向男友謝東閔自首。東網記者聯絡上Ashley，她表示：「依家唔方便回應。」便匆匆收線，而Ashley的ig亦轉為私人帳號。至於Jackson就不停Cut線避記者，「事敗」後他已火速清空其IG的內容，未知是否要刪除與朱智賢的合照，原本Jackson今日下午要出席《機場特警》的宣傳活動，但就臨時缺席。而受害者謝東閔亦未有接電話。

謝東閔獲知女友偷食後，大受打擊極為傷心，他向來對女友照顧有加，近日忙宣傳新歌外，亦不忘替忙於開工的Ashley照顧愛犬。而謝東閔的新歌《最冷的一天》最近日播夜播，跟他的心情可謂非常應景！