黎振燁同李潤庭撞樣　又係衰偷食！

現年34歲的黎振燁本為時裝設計師，為圓演藝夢，於2009年入讀無綫藝訓班，但發展不如意往外闖，直至2016年參加《香港先生競選》奪冠，得獎當晚其太太更公開獻吻祝賀。回巢多年的黎振燁曾參演《愛．回家之開心速遞》、《再創世紀》等劇，2018年在《是咁的，法官閣下》飾演大狀「鄧大志」開始獲外間賞識。

由於曾多次說感激任職幼稚園教師的太太不離不棄的支持，故黎振燁一直被指為「愛妻號」。他和太太在中學時期開始拍拖達十年，直到2015年才結婚，當時因冇錢故零擺酒零蜜月，只是簽字後和家人食飯了事。本反對入行的太太，後來轉軚支持，更陪讀劇本背對白等外，又不計較他收入低，甚至陪他捱冇工開的日子，所以他說出糧戶口是報太太的戶口，把所有收入上繳，他更說：「最驚太太唔畀我錫！錫老婆係應該，否則做乜要娶佢返嚟？」

偷食有樣睇？向來黎振燁被指跟前無綫藝員李潤庭撞樣，為「失散兄弟」，原來不單似樣，更同樣愛偷食！2016年李潤庭背着結婚五年的空姐太太，搭上人妻Tiffany，被踢爆後他說要箍煲，但被發現跟小三未斬纜，最後執包袱離開無綫！