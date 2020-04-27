尋刺激玩換妻　陸詩韻劉浩龍諗計行埋

藝人陸詩韻現正忙於為ViuTV新劇《熟女強人》趕戲，合作的女星包括吳家麗、胡杏兒和吳千語等，她們都是好姊妹，陸詩韻是紅酒業女強人，而老公劉浩龍是一名婦科醫生。

兩夫婦是專業人士，雖然相愛，但性生活方面出現問題，要找飾演性治療師的胡杏兒幫忙解決問題。為了修補夫妻關係而參與「換妻」計劃，與別人交換伴侶找尋刺激。

陸詩韻被問現實生活中可會接受？她謂：「其實外國真係有呢啲Case，但喺香港人未必會接受，我思想比較傳統、保守，現實生活中唔會發生，有機會拍到咪感受吓囉！」

此外，今次是陸詩韻從影以來有較多戲份的一次，更會將「床」上第一次獻給劉浩龍，戲中二人有床上戲，她坦言好緊張：「點會唔緊張，我都唔等睇劇本，喺度諗究竟要點拍呢？雖然係電視尺度大膽極有限，但都要表達到，所以好緊張，希望拍時順利、拍出嚟自然啦！」她坦言床戲表達上不露骨，當中亦有笑料，她謂：「兩公婆都愛大家，但唔知係咪婦科醫生關係，老公冇小三，可惜冇辦行埋」

現實生活中的詩韻喜愛紅酒，問她拍攝時是否有很多靚酒品嘗？她說：「唔可以真係飲，咁多對白要記，嗰啲只係利賓納，如果真飲就好唔掂，希望煞科嗰日可以飲個痛快。」陸詩韻感謝吳家麗、胡杏兒兩位輩都指導，給予很多意見，與劇組合作得好開心。