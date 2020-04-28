東方日報C1：朱智賢背男友謝東閔密會人夫黎振燁

現年33歲的無綫藝人朱智賢背男友謝東閔偷會劇集拍檔兼人夫黎振燁，昨日更被發現車廂密會。兩名當事人隨即「潛水」。記者致電朱智賢問到「偷食」人夫一事，她只說：「依家唔方便回應。」據知無綫獲悉此事後大為震怒。

港姐出身的朱智賢（Ashley）被發現背住藝人男友謝東閔，與有婦之夫兼2016年香港先生冠軍黎振燁（Jackson）搭上。Ashley與謝東閔是公認的一對，Jaskson在圈中亦有「愛妻號」之稱，與圈外人太太由拍拖、結婚至今15年，向來恩愛，月初他接受訪問時更暗示太太有喜，想不到他背着另一半密會其他女性，令人大感驚訝。

Ashley與Jackson最近因拍攝無綫新劇《食腦喪B》而變熟落，二人在劇中飾演一對，當中有不少親密場口，有傳因拍劇而日久生情，戲假情真，在劇外不時出相入對。雖然劇集已拍畢一段時間，但二人暗地仍不時相約外出見面，二人昨日更被發現在屯門僻靜地方車廂密會。據知當時二人在車廂後座甜蜜食蛋糕，被撞破後二人驚慌彈開，只不停強調是好朋友關係，而Jaskson解畫：「我哋準備開工，唔係一齊，唔好誤會。」而Ashley表示知對方有太太，與Jaskson只是同事。至於問到與謝東閔的關係，她只說向來是朋友，不是男朋友。

大驚清空IG

據知，無綫獲悉此事大為震怒，並下封嘴令以免講多錯多。兩名當事人隨即潛水避見人。Ashley火速返回屯門家中，並主動向男友謝東閔「自首」。昨日記者聯絡Ashley，她得知記者來意後即表示：「依家唔方便回應。」隨即收線，其後她將IG帳戶變為私人並關閉所有留言功能。而Jackson接到電話後不停cut線避記者，亦火速清空其IG的所有內容，未知是否要刪除與Ashley相關的內容。他原定昨午要出席《機場特警》的宣傳，亦未見蹤影！

至於「受害人」謝東閔一直未有接聽電話，據悉他一直被蒙在鼓裏，當得知事件後，大受打擊。

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