歐遊浪漫馬耳他　張文慈等候某個他

新冠肺炎於歐洲爆發，近日當然不是到當地旅遊的時機，而在疫情爆發之前，張文慈（Pinky）曾與家姐及姐夫等坐郵輪暢遊意大利及西班牙等地，10天船上旅程至今依然難忘，原本有意encore再「登船」，卻因疫情關係而打亂陣腳。對於郵輪之旅，Pinky直言好處多：「瞓一覺就帶你去另一景點，中間完全唔使為搬行李而煩惱，船上嘅設施亦好多元化。如果可以再去嘅話，我會揀途經希臘及挪威嘅行程，相信感覺會完全唔同。」

踏足「歐洲的鄉村」馬耳他，儘管「一日左右已經可以行晒」，卻勝在風景優美得筆墨難以形容，Pinky笑說：「好浪漫，如果能夠同另一半嚟玩，旅程一定更加圓滿，希望下次再去我搵到『人』陪啦！」

巴塞情緒高漲

西甲球隊巴塞隆拿名滿天下，也是Pinky的愛隊，難怪當她首次涉足巴塞主場魯營球場，即異常興奮：「雖然時間關係，今次我冇機會買飛睇比賽，不過入到去球場已經覺得氣氛超正，同埋嗰度收藏咗好多獎盃，我亦買咗好多紀念品，超正呀！」

郵輪要搵啱腳

Pinky選乘的這艘「中價郵輪」剛下水，船上玩意嶄新，全程花費約3萬，她花多一點錢升級至露台房，黃昏時可站在露台吹吹海風，享受片刻「詩情畫意」。她提醒旅客玩郵輪最緊要夾啱天氣，歐遊最適合出發的時間應為5、6月。她說：「每艘郵輪都有唔同風格，睇吓你鍾意啲乜啦，不過去旅行最緊要『啱腳』，如果同行嘅人啱key，點玩都開心嘅。」

西西里美麗傳說

位於意大利南部的西西里島，與「美麗傳說」掛鈎，Pinky亦被這小島的魅力感染：「喺嗰度即使坐咖啡店，都會覺得藝術氛圍好唔一樣，完全好似置身童話故事咁，我真係唔捨得走，絕對係另一種風情。」

馬賽海鮮超值

Pinky家姐不時上網搜尋平價旅遊路線，幫Pinky省卻不少時間及旅費。姊妹倆今次遨遊法國馬賽，亦趁機品嘗到超值的海鮮餐，大快朵頤。談到馬賽，Pinky說：「我去過好多次法國，而馬賽同巴黎嘅感覺完全唔一樣。我喺馬賽遊歷過聖母院，環境同氣氛真係值得一去。」

龐貝尋幽探秘

曾歷火山浩劫的龐貝古城，乃愛好考古人士的尋幽勝地。Pinky今次有機會涉足意大利古城區，搞笑與「露股雕塑」合照：「好似摸緊pat pat咁，好香艷呀，哈哈！喺嗰度我仲參觀咗古時嘅水井、雕像等等，而嗰度遺留嘅古蹟歷史，同其他類似嘅古城真係唔同，各具特色，即使唔係好有興趣考古，亦值得一睇。」