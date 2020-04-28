與角色同年懷孕！Lea Michele傳有喜

憑美劇《歡樂合唱團》（Glee）上位的美國著名女星Lea Michele與老公Zandy Reich去年3月結婚，近日有傳33歲的Lea為老公佗B！

知情者指他們一直都想成為父母，過去一個半月二人都與Lea母親一同在家中自我隔離。今個月初Lea於Instagram上載對鏡自拍照，當時仍未見肚。而3日前她亦上載自拍照，臉明顯比之前圓潤些，臉上洋溢幸福似乎是暗示自己即將為人母的消息。Lea去年3月與服裝品牌AYR總裁未婚夫Zandy Reich結婚，獲 贈4卡鑽戒。二人自2017年拍拖之後一直都有在Instagram放閃，新婚1年二人更是形影不離，Lea經常晒甜蜜合照。Lea未與Zandy拍拖之前曾與《歡》拍檔男主角Cory Monteith假戲真做，但男方於6年前吸毒暴斃。

而最巧合就是有Fans發現Lea在《歡》的角色Rachel Berry亦是於2020年懷孕！話說在《歡》結局中Rachel與男友Jesse St. James結婚，而她於2020年為好友做代母佗B。