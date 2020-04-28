美戲院本周重開　羅素兄弟望重映《復仇者4》打氣

德州政府昨日宣布本周五重開戲院等公眾設施，而有預計下月有待疫情減退就會陸續開全國各地戲院，而羅素兄弟（Russo Brothers）趁住本月是《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）上映一周年紀念在網上節目表示，希望能夠在戲院重開後再次重映《復4》！

他們解釋重映《復4》是希望能帶給觀眾鼓舞，兄弟說：「對我們來說，這種戲院體駛的真正優勢在於它可以將全球的觀眾結合在一起。能夠成為這樣一部電影的一部分，能夠與觀眾通過電影產生情感聯繫，是一件美事。那麼，為何不用這些電影來歡迎觀眾重回戲院？」《復4》去年北美累積票房高達8.58億美元，成為全年票房冠軍之餘亦成為北美影史上最賣座電影第二位，僅次於《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）！

另方面，羅素兄弟昨日舉辦網上睇戲派對慶祝《復4》一周年，二人更於Twitter大爆「雷神」本身有一幕於New Asgard露台上小便的戲但後來被刪走。此外，他們亦留言爆料指基斯伊雲斯（Chris Evans）永遠不會再演阿Cap「美國隊長」。而《無限之戰》編劇 Christopher Markus和Stephen McFeely亦絕密公開了「奇異博士」在片中穿上「鐵甲奇俠」戰衣的刪剪鏡頭畫面與概念圖。