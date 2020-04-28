舊愛情人節離世　DJ阿檸文字紀錄愛的故事

電台DJ薛晉寧（阿檸）的舊愛今年情人節因車禍離世，惟二人分手後亦是好友關係，她的離開令阿檸大受打擊。事隔兩個多月，阿檸在社交網上載二人合照，原來今日（28日）是二人紀念日，他撰長文表示：「喂，Obe。十五年啦，咁就。我發現咗個都幾大嘅漏洞，我地（哋）兩個一直都冇發現過，原來4月28日，即係今日，係2月14乘2，兩個人嘅情人節，加埋就係我哋嘅紀念日，一諗到咁，就總係覺得我哋係天生一對，我掛住你，如常地掛住你，如常地每秒都會諗起你，未至於做唔到嘢，雖然難啲，不過我應承得你，唔會反口。」

阿檸表示每日會努力如常工作，保持生產力叫對方唔使擔心，並表示去年開始執東西，並將不捨得掉去的東西都會以文字記錄下來，「寫下寫下，原來都寫咗五十幾篇，不過同你嘅故事都佔咗差唔多一半。因為我想整合一本書出嚟，等你拎到實體書先睇到，有驚喜，好似會開心啲、窩心啲，可能我遲啲先拎俾（畀）你睇啦，放心，我啲嘢通常賣唔晒，一定有得攞俾（畀）你，不過攞俾（畀）你嘅，永遠都會係第一份，你要求，我記實。我愛你，好愛。愛到要俾（畀）心機愛埋自己，好奇怪。」