宣布10月尾開紅館騷　梁漢文食炸雞腿慶祝

歌手梁漢文（Edmond）今日在社交網上載新片宣布好消息：「公司通知我，已經定好今年十月尾會喺紅館開我第五次個人演唱會！YEAH！」他又問自己會不會是疫情後第一個香港歌手於紅館開騷？他又希望大家一齊集氣，十月尾生活回復正常，可以在紅館相見！

為慶祝此天大喜事，他決定要慶祝一下，在開騷前「食爆佢」！片中見他先到超市掃薯片，再到小食店揀了墨魚、生腸，片中還見他鯨吞炸雞腿！

Edmond接受訪問時表示：「好開心，我覺得我哋應該抱住正能量去繼續生活，唔可以因為疫情就好似世界停頓咗咁一樣，所以當初公司同我商量話想入紙，我都好贊成，行咗先，做咗先，咁紅館又批咗，就當一切正常努力籌備一個精彩騷等大家，等疫情過去，不過依家咩都未定㗎，只係定咗個期，呢排咪開始約開會籌備，重有錄緊新歌。」

有信心開得成？他說：「我估唔係我一個人對疫情要有信心，全世界都要對疫情抱有信心，每一個人都希望可以返番去正常生活㗎。所以我咪叫大家一齊集氣啦，希望好快香港日日零感染，我哋都可以正常生活啦。」他又補充表示有兩手準備，如屆時疫情情況有異，將另作安排。