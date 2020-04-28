謝東閔戴綠帽　陳山聰：會全力支持佢

無綫劇集《十八年後的終極告白》演員陳山聰、黃智雯、譚俊彥等，在將軍澳電視城宣傳，講到朱智賢背着男友謝東閔，與太太正佗BB的黎振燁蜜會，與謝東閔份屬好友的陳山聰說：「佢哋感情嘅嘢，作為旁觀者不宜多說，亦冇資格評論，希望當事人好好處理。（有冇搵謝東閔？）呢個時間應畀啲空間佢，唔想騷擾他，佢大個仔，識得處理，我哋作為兄弟姊妹會全力支持佢。」黃智雯亦認同作為朋友應該給他空間去處理，不應多談。

提到劇中扮演啞女的楊秀惠，在網上突然宣布在馬來西亞誕女，講到她秘密生女？陳山聰說：「豈有此理，仲爬埋我頭，事前真係唔知，以為佢喺馬來西亞因為疫情返唔到嚟宣傳，原來係秘密生女。有短訊恭喜佢，希望B女身體健康、快高長大和聰明伶俐，好似媽咪咁靚女，亦希望秀惠疫情下保持身體健康。」陳山聰坦言並不知楊秀惠佗B，連對方結婚亦是早前在網上得知。問知不知對方是否奉子成婚？他說：「唔知道，都唔緊要啦、最緊要開心。」

黃智雯認為劇集旺，陳山聰和楊秀惠也做父母，問到她何時生B？黃智雯說：「我就旺收視、口碑，希望秀惠同BB身體健康，瘦身對佢嚟應該唔難。」陳山聰也大讚秀惠厲害，之前她為劇集拍攝手語宣傳片時也不擦覺她佗B。