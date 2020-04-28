畀阿仔寸冇用！森美望朱智賢真係偷食蛋糕

藝人森美出席有機蔬菜活動，連續6年做「星級有機大使」的他抵死自揭冧莊原因：「可能係因為疫情，佢哋搵唔到另一個人做，哈哈！」又指希望疫情過後，繼續追求有機生活：「地球好似好番少少，同大自然關係密切咗，有朋友喺深水灣見到海豚。」

講到從英國返港的大仔已完成14日的家居隔離，森美謂完成之日有全家食飯慶祝：「早咗返咗嚟增加咗見面、食飯機會，成家開心咗，喺呢個疫情要付出嘅代價多，但從悲痛當中搵到有好多嘅『難得』，佢應該暑假後返英國，依家在家考試。」

森美近日孖古巨基做直播活動分享育兒心得，他表示寧舍感觸，自言「返唔到轉頭」：「依家同個仔跑步係追佢唔到！上年都仲叫佢跑快啲，今年我就叫佢跑慢啲，跑6km慢佢5分鐘。（你肌肉贏啦！）冇啦！體能唔夠佢，惟有做多啲掌上壓贏佢腹肌。」續自爆更被大仔曲線抽「冇用」：「佢英文好叻，最近教咗我一個成20幾個字嘅拉丁文，話係啲英國政客用，我問佢點解，佢話解冇用！哈哈！佢嘅知識拍得住我，但做人處事係學一世，教佢要謙虛。」

另外，談及朱智賢跟人夫黎振燁車廂蜜會一事，森美指只認識女方，有感她是大情大聖的人：「喺《千奇百趣》最後一輯佢有份做邦女郎，都關心佢，睇吓佢哋會答啲咩，覺得食吓蛋糕都係正常交往，暫時都係偷食⋯蛋糕啫！（但佢哋去到後山。）做藝人唔去咁多人地方，等佢哋出嚟公開解釋啦，我希望佢哋真係偷食蛋糕。」