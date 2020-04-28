2歲孖女身形似4歲　熊黛林希望唔好咁高

名模熊黛林（Lynn）到電台受訪，表示因疫情關係，由過年至今已很少出街，除了工作、帶女到公園玩外，問到兩女可會扭計想出街玩？她謂：「反而冇，佢哋有個伴就好開心。」問到何時工作？她表示3月尾、4月頭都有影相、拍片，而之前亦曾有工作要回內地，但因要隔離，所以待遲些沒事才算。

講到她日前帶兩歲生日的孖女到影樓影相留念，她表示：「係呀，我做完嘢帶埋佢哋影相，好開心。（佢哋對住鏡頭唔會驚？）唔會呀，因為之前都有帶佢哋做嘢，十幾個人都唔驚，依家都係得幾個，所以唔怕陌生人。」

講到兩女9月就會上學前班，問到可擔心疫情？她坦言：「希望ok啦，如果政府話ok就ok。」她又笑言現時日日在家與囡囡做同一樣的事會悶，問到安排了甚麼活動給囡囡？她表示：「買咗啲書、卡畀佢哋學嘢，又有玩具，佢哋又會畫畫，時間都好快過嘅。」她又笑言兩女會爭嘢玩，甚至開始打交，問到誰會打贏？她笑言：「阿妹，因為佢高啲，依家差唔多3、4歲咁高，希望佢唔好咁高，好難買衫，依家都着緊3、4歲嘅衫，因為佢又肥嘟嘟。（會唔會佢着完啲衫再畀家姐着？）咁我又唔想家姐着佢啲衫，所以都係會買一式兩份。」

她又謂見到兩女打交會跟她們講道理，不聽就會打手掌，笑言自己做「惡媽」：「佢哋驚我多過老公，因為我惡啲，唔聽會打。（如果一個畀人打，另一個會咩反應？）會起哄，話『曳曳，打打』。」