專心照顧家庭的陳茵媺向來愛鑽研廚藝,蛋糕更是她的拿手好戲,在疫情下炮製糕點,自然係和子女消磨時間的娛樂節目之一。為愛女Camilla慶祝四歲生日,她親手炮製繽紛奪目的粉紅蛋糕,她還網晒一家五口的生日全家福,見身穿公主裙的Camilla非常甜美,跟媽咪餅印一樣!

陳茵媺留言說要向Camilla這位迷人的公主送上祝福:「We love you so much!Lots of kisses!(我們非常愛你,給你無限的吻)」並有感時光飛逝,女兒轉眼四歲。