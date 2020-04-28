動作戲有難度　崔振赫拍《Rugal》難忘矇眼拍攝

韓國男星崔振赫與朴成雄主演的OCN劇集《Rugal：無淚交鋒》上月28日啟播，劇情講述崔振赫飾演的精英警察姜基範，因暴力組織「Argos」而失去心愛的妻子、雙眼失明及被冤枉成殺人犯，最後他選擇加入特殊警察組織「Rugal」，裝上人工眼睛的他變成「人間最強兵器」對抗「Argos」。

崔振赫最近受訪時，指最初收到《Rugal》的劇本時，知道是改編自同名原著網絡漫畫《Rugal》，覺得將英雄現實化的作品會非常精彩，而韓國亦從未嘗試過這樣的作品，感到非常有趣，他也從未拍過這類題材，所以更想挑戰。

在劇中崔振赫要應付不少動作戲，問他平時是否也經常做運動鍛鍊體力？他便說：「為了保持體力，我平時也喜歡運動，比起要多人一同進行的運動，現在更集中在讓身體更健康的運動為主。」崔振赫又指這次作品需要不少體力，因此比平時更努力地投入到運動，而拍攝時所有動作戲都很困難，所有演員都很努力去配合，儘量做到不受傷。

《Rugal》被指是韓國版超級英雄，問他覺得這個角色有哪些魅力時，他便指姜基範這個角色是通過人工眼球把所有的記憶都立體地擁有，同時可以用所有收集到的情報去製作最有效的結果，所以認為他不只擁有「力量」，還是一個擁有智慧和魅力的角色，他又指姜基範不但失去了心愛的人，甚至經歷了失明，又以人工眼去接受全新的挑戰，覺得他十分了不起。

談到在劇集初段，崔振赫因為雙眼失明，不少場面也是矇着雙眼拍攝，他指在生活中從沒想像過看不到東西會如何，但通過這次演繹「失明」後，便覺得原來可以看到東西是這麼重要，他表示在拍攝期間，雖然時間很短，但感覺非常不舒服，因為看不到光，所有感覺都變得遲鈍。而《Rugal》逢周六及周日播出，並於同日在Neflix上架。