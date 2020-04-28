《機場特警》劇透：景山成功開導凱晴

第二十二集 (04/28)

子謙（蘇逴殷飾）責怪永強（關禮傑飾）趕走鳳珠（姚瑩瑩飾），方知自己錯怪永強多年。特警組有成員駕車途中，接到稱車內安裝了炸彈的神秘來電，汽車及後墮海，發生爆炸……景山（張振朗飾）勸凱晴（蔡思貝飾）走出亡兄的陰霾，反被她指摘。凱晴感謝景山開導，二人重溫投考特警時的信件，感觸良多。振赫（黃子恆飾）發現Arfan可疑之處，與天機（許家傑飾）竟有關係。

第二十三集 (04/29)

美茵（孫慧雪飾）患上紅斑狼瘡症，醫生暫不建議她懷孕。振赫着昊正（黎振燁飾）調查天機，得知容義（楊明飾）曾令天機受傷。安娜（湯洛雯飾）被提拔出國工作兩年，景山贊成，安娜感不被重視，決定分手。美茵以另結新歡為由，向振赫提出離婚。景山、振赫酒後互吐苦水，凱晴、容義分別送走二人。凱晴勸安娜給予景山機會，安娜卻指早已看出凱晴的心事。振赫提醒景山小心Arfan，景山認為振赫帶有偏見。振赫指天機跟同袍出事有關，聯同容義跟蹤天機，上樓後被大群人包圍……

第二十四集 (04/30)

警員趕到，振赫與容義有驚無險。Arfan發現天機製造炸彈，依其指示拒絕與景山見面。詩嬅（鄧佩儀飾）介紹天樂給廣源認識，廣源同意二人交往。曉晨（賴慰玲飾）有全盤計劃，願陪昊正面對病症。安娜將離港，景山尋至，終了解分手緣由。眾特警押送國際通緝犯，Arfan綁上炸彈，要求景山放人。天機與同黨企圖對歐洲某小國的總統夫人不利，被眾特警制服，天機逃脫。Arfan身上炸彈被啟動，凱晴主動請纓拆彈，景山拒絕離去；另一邊，天機持槍挾持容義……

第二十五集(大結局) (05/01)

景山趕至，救出容義，二人繼而追捕天機。容義希望說服天機投降，天機突然舉槍指向容義……凱晴向景山表白，景山以為在開玩笑。凱晴發現父母有所隱瞞，二人期望凱晴能放下過去。振赫答允離婚，鼓勵美茵追尋理想。景山探望Arfan，勸他重新做人。宏宇向綺琳母子道歉，景山稱已放下怨恨。昊正和曉晨舉行婚禮，景山再遇安娜……振赫離港時巧遇美茵，察覺美茵仍戴着婚戒。景山、容義巡邏，發現可疑裝置……