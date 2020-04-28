林愷鈴係宅女！龔慈恩對未來女婿有咩要求？

藝人龔慈恩與林愷鈴母女檔現身新城電台，受薛家燕邀請為母親節主題錄音，龔慈恩冧指一直都收到由愛女親手製作的母親節禮物：「幼稚園開始就有，最窩心係有年收到個用相、紙、珠仔整嘅手袋，仲係用得嘅，有Keep起。近呢幾年就Send啲好Sweet嘅Message，同埋平時佢都成日陪喺我身邊嘅。」愷鈴笑謂對手作袋冇印象，並預告今年會抽時間製作Surprise。

正趕拍無綫新劇《BB大晒》的龔慈恩指，細仔早於疫情爆發前已由加拿大返港，惟母親節正日或會捨棄對仔女，改同「孫仔」過：「劇中做我個女嘅香香（岑麗香）有兩個BB，同佢哋玩好開心，有時拍拍吓都覺得香香同愷鈴好似，特別係講嘢、神態。」預早學定抱孫？龔慈恩說：「No No No！」兼指愷鈴格好宅，而愷鈴都說：「有排啦！（有男友？）冇時間拍拖。」談及娛樂圈近日爆出多單桃色新聞，問到龔慈恩有叫女兒唔好亂搞男女關係？她說：「佢好自律，好清楚自己要咩，佢鍾意得嘅人，相信我都會鍾意。（對女婿有咩要求？）只要佢開心就得。」

因疫情關係，全港停課，愷鈴亦謂要轉做網上上課：「鍾意咁上堂，慳番返學來回3個鐘嘅時間瞓覺，係傾Group Project難溝通。」講得興起時，她更自爆覺得悶會自行Skip課堂，龔慈恩聞言大為驚訝，又指千萬不要讓弟弟聽到，愷鈴即補鑊笑說上完堂會重溫。